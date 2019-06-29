【單車】港將主場戰公路計時賽　馮嘉豪壓梁峻榮封王：盼上多日賽頒獎台 (13:40)

比賽趕及在今早大雨前完成，在大埔新娘潭這條上落斜甚多的15公里賽道上，馮嘉豪以20分23.515秒完成，比最終得季軍的梁嘉儒快逾1分鐘；回歸公路賽的梁峻榮之後上場，亦比馮慢50.095秒衝線得亞軍，張敬樂則只列第7。

男子組奪冠的馮嘉豪今年主力在公路賽作戰，他認為自己早段配速未如理想，仍大勝只是因為「他們（隊友）近期踩場地賽較多，如果他們練回幾日公路賽，便會比我好」。他本季曾在環日本單車賽1個分站中以第7名完成，期望能繼去年在環泉州比賽中，再取得多日賽的分站前3。

至於得亞軍的梁峻榮表示，會與張敬樂、梁嘉儒、繆正賢等將繼續專注場地賽，除了早前到德國及捷克參賽，在下周的香港錦標賽後亦會出征日本、北京等地，鞏固年尾世界盃參賽資格：「始終世界盃分數計算到9月，其他國家都在比賽，所以我們這段時間也不能停，萬一被人最後階段過了就不值得。」港隊暫時在麥迪遜及全能賽分別排世界第7及第9，但明年東京奧運的排名只是並列第16，世界盃以外亦需在10月亞洲場地賽及明年世界賽爭取佳績。

較早時間開賽的女子精英組比賽，則由亞洲賽殿軍梁穎儀以23分48.194秒勝出，楊倩玉及逄瑤分奪亞季。亞青冠軍李思穎則贏出青年組，她表示之後會跟隨成年隊訓練及出戰公路賽，鍛鍊耐力。港隊眾將明日會轉戰在天水圍上演的繞圈賽。

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