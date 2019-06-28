【美洲盃8強】阿根廷重臨傷心地鬥委軍　主帥史卡朗尼圖首破南美球隊　 (22:22)

委內瑞拉vs.阿根廷 now650台 周六凌晨03：00直播／哥倫比亞vs.智利 now650台 周六早上07：00直播

5年前，阿根廷隊歷來第5次殺入世界盃決賽，卻在佔半個主場下，在馬拉簡拿球場遭受沉重打擊，激戰120分鐘後以0：1負德國，令主將美斯與世盃冠軍獎盃擦身而過，也使他在早前的訪問中，仍流露沮喪失落之情，其好友兼國家隊隊友阿古路碰委內瑞拉隊前說：「我們擁有一個不是最佳回憶的世界盃決賽。可是，我們現在非常冷靜，現在只想着打敗對手。」

阿根廷隊教練史卡朗尼也有遺憾，事關他去年8月上任後，至今5戰南美球隊2和3負，當中包括美洲盃分組賽負哥倫比亞隊及打和巴拉圭隊，在3月更於西班牙上演的友賽，以1：3受挫委內瑞拉，史卡朗尼說：「上仗勝卡塔爾隊已令球隊重獲信心，現在球隊氣氛積極。今仗情况是有別於上次對委內瑞拉的，該仗己隊起用3個中堅，陣容和陣式與今次是截然不同的。」惟他已提醒麾下控制戰局之餘，必須提防委軍的行軍速度及反擊凌厲。另外，哥倫比亞隊周六早上亦會在8強賽大戰衛冕的智利隊。

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