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【港足】貝鈞奇無競爭下當選足總主席　新任董事陳志康倡成立球員工會 (21:21)

香港足總今晚舉行會員特別大會，選出新一屆足總董事會主席、會長及4名董事，最終在未有競選對手下，原足總副主席貝鈞奇當選主席，接替已任3屆的梁孔德，而順利當選與球會有聯繫董事、球員出身的陳志康，則倡議成立球員工會的可能性。

足總今晚在上環一個會所舉行2019年度第一次會員特別大會，選出新任會長、主席、兩名與球會有聯繫董事，以及兩名與球會無聯繫董事。最終在達出席人數及無競爭對手下，貝鈞奇當選足總主席，接替上任12年、已連任兩屆不能再參選的梁孔德。至於新任會長由霍震霆連任，陳志康及冠忠南區會長黃良柏，則首次當選與球會有聯繫董事；兩名與球會無聯繫董事，為霍啟山及程明裕，6人任期均至2023年。

貝鈞奇表示，上任後不會訂下大目標或計劃，而會「穩步上揚」，以團結球圈及繼續推動香港足運發展。他補充，在足總董事會18年，與不少球員和球會接觸，上任後會繼續多聆聽球員意見，提高各部門之間溝通。

先後曾任球員及教練的陳志康表示，除了以球員的見解帶入董事局，上任後會探討成立球員工會的可能性，長遠以協助本地球員成為「球星」，「工會並非與球會對立，而是保障球員，如設有最低或合理薪酬，令球員安心為球會比賽。不過先要球員踏出第一步，比賽要有好表現，否則很難要求老闆願意妥協。如老闆覺得你踢得好、形象佳，哪為何不給多點薪酬。這樣令比賽觀賞度高，自然可吸引球迷入場，這是一個循環。」他補充，工會不應由足總開設，但在足總董事會內，可討論工會架構如何形成，並有信心在一季內已有腹稿。他說，工會甚至可介入處理球員欠薪問題，維持本地球壇形象。

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