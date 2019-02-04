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【NBA】安東尼戴維斯交易牽涉巫師　湖人取更多薪酬空間再引強援　占士讓出23號予「一字眉」 (18:48)

據美國《ESPN》消息指，湖人與塘鵝就球星「一字眉」安東尼戴維斯的轉會，加入巫師成三方交易，亦令湖人可取得更大的薪酬空間，在自由市場收購一名頂薪球員或數名中產戰將。此外，湖人球星勒邦占士亦宣布讓出23號球衣予「一字眉」，而外界料他將穿回昔日在熱火年代的6號球衣。

湖人及塘鵝早前已就轉會達成協議，前者將獲得球星「一字眉」安東尼戴維斯，而塘鵝則獲恩格林、朗素波爾、祖殊赫特及數個選秀權。不過據《ESPN》消息，這宗轉會已落實加入巫師成三方交易，湖人將向巫師送出小將艾錫邦加、謝美里奧鍾斯、莫華拿及1個選秀權，而「一字眉」亦會放棄400萬美元（約3130萬港元）分紅，以助湖人取得3200萬美元（約2.5億港元）薪酬空間，在自由市場收購一名頂薪球員或數名中產戰將。

此外，湖人球星「大帝」勒邦占士亦宣布讓出23號球衣予「一字眉」，而外界料他將穿回昔日在熱火年代的6號球衣，這亦意味現為自由身、上季穿着6號的蘭斯史堤芬遜，即使下季留效，亦需轉換球衣號碼。

至於早前宣布跳出合約成為自由身的速龍奪冠功臣利安納，據報將在下周赴洛杉磯與快艇及湖人會面前，將予速龍優先與其洽談合約事宜。而速龍主席尤基利對留住對方感樂觀，並指：「他是我們的超級球星，我們會等他。」

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