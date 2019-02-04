【美洲盃：有片】巴西破魔咒晉級4強　法定時間久攻不下　12碼淘汰巴拉圭 (12:27)

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巴西隊賽前有翼鋒李察利臣患腮腺炎，與中場卡斯米路及費蘭甸奴缺陣，上半場與巴拉圭隊戰情膠着。羅拔圖法明奴下半場曾一度博得12碼，球證經視像裁判（VAR）協助後認為犯規位置在禁區外，推翻判決，但向犯規客軍中堅法比安巴貝拿補發紅牌。58分鐘打少個的巴拉圭隊之後死守，加上韋利安完場前射中柱，法定時間踢成0：0。

在美洲盃8強不設加時下，雙方直接進入互射12碼階段，前4輪各有古斯達禾高美斯及法明奴射失，巴拉圭翼鋒達列斯干沙利斯最後一輪射出界，相反加比爾捷西斯中鵠，助巴西險勝晉級，更報回2011及2015年12碼敗仇。森巴兵在下周三的4強將迎戰明晨阿根廷隊及委內瑞拉隊的勝方。

巴西今場贏波英雄之一，是救出1球12碼的艾利臣比加。他連同球會賽事已連續8場法定時間不失，賽後除感謝隊友，亦談到回到成名地阿雷格里港比賽是格外特別，尤其是得到兩家宿敵球會的球迷一同支持：「可以感受到國際體育會與甘美奧兩家球會對我的影響，族人入場支持永遠是最好的。」艾利臣2013年在國體會出道，其後先後加盟意甲羅馬及英超利物浦。

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