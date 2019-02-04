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【美洲盃8強】李華度勉古天奴走出美斯影子　阿倫盧利奧代費蘭甸奴鎮守巴西中場　　 (23:24)

東道主巴西隊周五早上與巴拉圭隊爭入美洲國家盃4強前收到壞消息，效力曼城的費蘭甸奴因右膝傷未癒肯定避戰，教練鐵迪落實以國際米蘭的阿倫盧利奧，伙拍艾法美路鎮守中場，至於進攻重心菲臘比古天奴賽前則得到前輩李華度鼓勵。

巴西vs.巴拉圭 now650台 周五早上08：30直播

皇家馬德里中場卡斯米路停賽，本令費蘭甸奴勢正選披甲，卻因參賽以來受右膝傷困擾，近日練習後也感痛楚，遂令鐵迪決定以阿倫盧利奧取而代之，隱憂是與艾法美路可能出現默契問題，或更突顯進攻中場菲臘比古天奴的重要性，巴西隊名宿李華度便認為，對方去年初由利物浦轉會巴塞隆拿後，因一直在美斯影子下比賽而削弱信心，故此在惡鬥巴拉圭隊前鼓勵後輩。

李華度說：「有些球員來到巴塞後，因焦慮和壓力而踢不出之前的個人水準，古天奴正面對這困局。他顯得有點內歛害羞，有別於效力利物浦時，其實與美斯或蘇亞雷斯一起比賽是沒有問題，最重要是展示自我。」這名1999年金球獎得主稱，自己當年由知名度不高的拉科魯尼亞轉會巴塞，「那時朗拿度由巴塞改投國際米蘭，每個人都將他跟我比較，但我不願被看作另一個朗拿度，於是踢出自己的風格」。

鐵迪則叮囑古天奴道：「當你提及古天奴，便會想他成為左右大局的人物，可是現今足球不再這樣，再無『10號仔』，而是很多球員能主宰球隊，也可以說有多個『大腦』，各有貢獻。」此外，鐵迪坦言雖不喜歡以互射12碼的方法晉級，但巴西隊近日仍需練習操刀極刑。巴西隊曾在2011和2015年兩屆美洲盃8強，被巴拉圭隊以這種方式淘汰出局。

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