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【轉會】賓菲加證馬體會11億斟新C朗　祖奧菲歷斯勢創世界第5高身價 (20:41)

葡超冠軍賓菲加今日證實，西甲球會馬德里體育會斥資1.26億歐元（約11億港元），斟介旗下19歲攻擊手、綽號「新C朗」的祖奧菲歷斯。事成的話，這名新晉葡萄牙隊國腳便會成為世界第5個最高身價球員。

賓菲加聲明中指出：「馬德里體育會提交一份收購祖奧菲歷斯的提議，總額1.26億歐元（約11.2億港元）。」若雙方達成交易協議，祖奧菲歷斯的身價，便隨紀錄保持者、效力巴黎聖日耳門的尼馬、基利安麥巴比、巴塞隆拿的菲臘比古天奴及奧士文尼迪比利之後，排在第5位。

自基沙文宣布今夏離隊後，馬體會便着手尋覓替代者。能司職中前場多個位置的祖奧菲歷斯，在過去一個球季為賓菲加攻入19球，當中包括15個葡超入球，以及歐霸8強主場勝法蘭克福4：2中獨取3球。他其後獲葡萄牙隊首次徵召參加歐洲國家聯賽，於4強戰淘汰瑞士隊中在國際賽「地標」，但決賽打敗荷蘭隊一仗未被派上陣。他目前也盛傳受到曼城、曼聯和祖雲達斯青睞。

另據意大利傳媒報道，阿積士的荷蘭隊19歲中堅馬菲斯迪歷特，已同意以6900萬歐元（約6.1億港元）轉會費，與祖雲達斯簽約5年，個人年薪為800萬歐元，還有浮動條款，至於網站Goal.com更報道，這宗交易勢在未來數天內完成。

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