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【亞協盃台北直擊】無意隨主帥李志堅離大埔　艾華度傾向留隊征亞冠外 (18:52)

和富大埔主教練李志堅昨晚於亞協盃I組，領軍在今季最後一仗作客打和航源後，隨即在台北向傳媒落實將會離隊，令外界關注「綠戰士」球員下季會否他投。不過，外援中堅艾華度及港足前鋒辛祖皆表明，傾向留隊履行合約。

大埔直至昨仗才「收咧」，賽後一眾職球員聯同遠赴台北入場的大埔球迷同場飯局。主教練李志堅除帶領球員，向和富社企的李太答謝支持，亦主動向球迷解釋離隊原因，並跟他們大合照，球迷回應「感激」、「支持」和「球場見」等。

大埔隊主席蔡尚圻昨表明，球隊下季方針將以培育本地年青球員為主，香港足球先生伊高沙托尼亦已離隊轉投爭標對手富力R&F，大埔冠軍成員下季去向變得撲朔迷離，多名「堅家軍」成員也去留成疑。

不過，中堅艾華度及前鋒辛祖表示，首選仍然是留隊完成餘下合約。入選今季港超最佳陣容的艾華度，由香港飛馬到和富大埔已跟李志堅共事多年，但這名30歲巴西籍中堅澄清或再跟隨堅sir的傳聞，強調會履行合約精神：「我的確喜歡跟堅sir共事，但需要尊重跟大埔仍然有1年合約，這很重要。只要大埔需要我，我就會留隊，我會享受在大埔多一季，這是難得機會去參與及享受亞冠外圍賽。」

大埔昨晚亞協盃最後一仗未能贏波作結，艾華度說：「經過漫長球季，加上球隊已失去一些主力，我認為過去兩仗亞協盃已踢得不錯，特別是今仗場地大雨積水，情况較惡劣，令球員只能多地面短傳，較難踢出一貫進攻模式。」

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