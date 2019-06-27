【亞協盃台北直擊】航源包尾出局賺經驗　足球沙漠添綠意 (00:09)

應屆港超冠軍和富大埔周三晚上作客台北鬥航源，出戰亞協盃I組最後一場賽事，本報記者獲邀隨大埔直擊這場賽事。賽事在台北田徑場舉行，是兩年前舉行世界大學生運動會場地，由於亞協I組提早一輪決出唯一晉級席位，令最後一輪都成例行公事，現場採訪傳媒只有十多人，加上當地近日連場大雨，賽事也只有數百人入場。

航源足球隊兩年前由航源企業與輔仁大學合共同組成，於上季台灣企業甲級聯賽取得季軍，以取得今年亞協盃分組賽參賽資格。棒球運動在台灣盛行，但台灣被稱為「足球沙漠」，足球賽平均入場人數不算多，航源的球衣只是自家品牌，不作公開發售，在台北市中山區找不到運動店有售，只供球迷會會員內部認購。即使今場亞協賽事，航源在主場亦沒設攤位銷售球隊產品，只有一個專櫃供球迷登記做球迷會會員。

雖然航源今次在亞協包尾而回，但由當地體育記者，以至球會職員及球迷，都說對第2次參加亞洲賽的航源來說已得着甚多。一名台北記者說，透過亞協盃，除了提高航源的知名度、體驗更高水平比賽，也令球員眼界大開。該記者笑言，此前隨航源來港作客，驚訝竟有很多香港球迷到酒店、餐廳守候航源球員，要求合照簽名，甚至有球迷送機，「不少航源球員都未曾經歷過這樣子，體壇可能只有棒球手才有這樣的待遇。」而台北的記者亦因今次亞協盃，獲難得機會隨隊到朝鮮採訪賽事，「當台灣體育記者的生涯，能夠到朝鮮採訪，真的是不簡單。」

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