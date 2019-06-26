【英超】雲比沙卡接受體測勢投曼聯　周薪跳升7倍達8萬鎊 (19:47)

曼聯在球季結束後便勵精圖治，早前已從史雲斯簽入威爾斯籍翼鋒丹尼爾占士，並一直垂青雲比沙卡。據《每日郵報》報道，曼聯及水晶宮的代表在英國時間周二晚上，就雲比沙卡的交易出現突破進展，「紅魔」終決定支付4500萬鎊外，還加入500萬鎊浮動條約，合共5000萬鎊予以收購。報道又稱，雲比沙卡已準備北上曼聯，只要通過體檢便可成為該隊今夏第2簽。

雲比沙卡去年2月才首次為水晶宮一隊上陣，今季獲球會球迷選為最佳球員。他又代表英格蘭隊參戰今夏的U21歐洲國家盃，卻因在在分組賽首仗嚴重犯錯，導致英軍以1：2不敵法國隊。

而熱刺自製1年轉會禁令後，終有望得新兵支援。據報他們將以破球會轉會費紀錄，收購里昂中場尼當比利，而列斯聯小將積克奇勒亦將接受體測，預料與熱刺簽約1年半。

22歲的尼當比利是新晉法國隊國腳，《衛報》稱熱刺已提出以破球會紀錄的6200萬歐元（約5.5億港元），收購這名防守中場，更送出5年合約，法國《隊報》則指雙方仍在還價，料連同獎金，上季只向艾米恩斯付出700萬歐元（約6209萬港元）的里昂，將獲10倍回報。而據報18歲的積克奇勒正赴倫敦接受體測，準備加盟熱刺。

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