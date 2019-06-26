【亞協盃直擊】大埔作客台北遭航源逼和　堅sir賽後承認離隊他投 (23:19)

執教大埔3季的李志堅，今季帶領這支地區球隊取得隊史首個港超冠軍，這名52歲教頭首次領軍出戰亞洲賽，最終在亞協I組以6戰8分排第3名完成賽事。 近日本地球圈盛傳李志堅將離隊，當事人在賽後終親證此事：「我會離開大埔，事實上我很希望留在大埔，最終直至星期日才決定離隊，也許與球會的方向有不同，大家傾談了很久，最終還是未能維持上季的營運情况，是離隊主因，但過程中所有事都很和平，當然在大埔已3年，離隊會有不捨，很感謝球會給我很多機會。」他補充，下季轉投哪支球隊，有待新東家再作公布。有傳李志堅接掌的球隊為港超東方龍獅。

大埔球會主席蔡尚圻賽後主動會見傳媒，並跟李志堅搭膊頭擁抱，澄清兩人並沒不和。他強調，在球圈聚散很平常，不希望為此傷感情，「關係由頭到尾，到這一刻，都很好，他一世都是我的兄弟，雙方是開心地離別，只是大家目標不一致」，「他唯一『欺騙』我的，是今季前曾說未必取到冠軍」，並說：「外界在今次事情傳出很多傳聞和報道，但內容並非全真實，包括堅sir跟我和大埔的合作，直至剛過去的周日才有最後決定，此前時間包括堅sir在內，從來無人簽了合約。」他承認，雙方在方針上出現不同，「球會以培育香港年青球員為主，只是目前球員變成了當打，奪取港超冠軍後，外界對我們多了很多想法，像變了豪門和要追逐更多冠軍，但去到某一位置，我們的宗旨仍然想培育年青球員。」至於下季班費，他稱未有定案，表示地區球隊需跟區議會及地區人士等商討，需要時間，但他稱會繼續重用本土年輕球員，汲取亞洲賽經驗。至於下季新帥，他強調仍未有定案，而會否出戰下季亞冠外圍賽，他回應「想不到為何不踢」。

作為大埔今季最後一戰，大埔昨仗雨戰中，在上半場24分鐘，憑利馬主射罰球，先由中堅艾華度頂中，再經中場陳肇鈞改變方向入網，半場領先1球，但換邊後雨勢加劇難以組織攻勢，最終被主隊航源於65分鐘，由韓援朱益成在混戰中頂成1：1，最終以此比數完場，令這支中華台北球隊取得隊史第1分。

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