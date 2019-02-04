【亞協盃】大埔作客台北求挫航源圓滿收咧　堅sir憂雨戰球場積水成障礙 (21:46)

明報記者台北直擊

現時I組形勢，朝鮮的4.25SC以5戰全勝，提早一輪鎖定唯一出線資格。大埔與傑志同得7分，前者以較佳對賽成績暫列次席，中華台北的航源5仗全敗排包尾。兩支港超隊明晚分途出戰，但今午港台兩地均下起傾盆大雨，令大埔及傑志都要臨時更改賽前操練的場地。

大埔主教練李志堅說，視察比賽場地台北田徑場後，場地似乎未能完全去走積水，擔心明晚未能在較好環境下作賽。他重申，陣容會保持上仗對傑志般，給予年輕球員機會的同時，必須維持一個基本人腳框架，確保小將有發揮空間。

大埔度過一個較長的球季，踢畢明晚一戰才「收咧」。首次來到台北領軍的李志堅也稱：「經過今個漫長球季，踢到6月底，過程總括而言是享受，但興奮過後都筋疲力盡，已經很長時間沒有放假，很想比賽完結後好好休息。」

大埔隊長黃威於去年11月，協助港足在台北田徑場，取得今年底的東亞錦標賽決賽周資格，如今重回「福地」，身分變成大埔球員後，他自覺心態輕鬆了點，但強調在主場對航源一役了解對方實力後，將依舊全力以赴。

另邊廂，航源主教練陳永盛承認，受早前作客朝鮮4.25後舟車勞頓，回程在北京又遇上航空公司罷工，延誤了球隊的航班，之後又因出戰本地聯賽，眾將最終只得兩天時間備戰。不過，中華台北隊本月中友賽作客2：0挫港足，陳永盛笑言，該仗跟今天情况同樣下過大雨，已準備好有利雨戰的踢法，以爭取在亞協盃最後一仗兼主場打開勝利之門。

至於傑志明晚在旺角大球場坐鎮對4.25 SC，傑志主帥朱志光說，面對同組最強對手會盡力而戰，但確認射手盧卡斯傷癒不久未有十足狀態，料續列後備。隊長黃洋說，畢竟香港球會要在亞洲賽爭取更多積分，不會視今仗為表演賽。

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