【美洲盃：有片】烏拉圭隊挫智利隊首名晉8強　蘇亞雷斯投訴門將手球成熱話 (19:48)

賽前排次席的烏拉圭隊，今早憑前鋒卡雲尼於82分鐘的頭槌奠勝，以1：0擊敗力爭3連霸的智利隊，反壓對方以首名出線，8強將鬥秘魯隊，而智利隊則會對戰哥倫比亞隊。不過賽後焦點落在蘇亞雷斯身上，他在上半場一次右路殺入禁區攻門時，皮球被對手門將拍出，他竟投訴對方手球希望獲得12碼，惟發現自己搞錯對象的他，立即停止投訴動作。此舉成為外界談論焦點，有網民諷刺對方「這就是阿蘇本性」，亦有人稱「這可能是史上首次要看VAR（視像裁判）去決定門將是否有手球」。

另外，同組日本隊面對厄瓜多爾隊，18歲「日本美斯」久保建英復任正選，球隊亦憑中島翔哉於15分鐘先開紀錄，惟35分鐘被厄軍翼鋒安祖文拿扳平，最終兩軍踢成1：1，在必須取勝才可出線的先決條件下，同告無緣出線8強，亦令B組第3位的巴拉圭隊，以較佳得失球力壓日本隊，以最佳的前兩支小組第3名資格晉級，將與東道主巴西隊爭入4強。

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