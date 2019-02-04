【NBA頒獎禮】「字母哥」安迪度高安普首膺MVP　感激亡父支持籃球路　獎項歸功高比 (17:33)

今季帶領公鹿成為常規賽東岸一哥，並在季後賽戰至東岸決賽，「字母哥」安迪度高安普在今早的年度頒獎禮，力壓保羅佐治及力爭蟬聯的夏登，首膺年度MVP。年僅24歲的他不但創下希臘球壇歷史，亦是自2007年「德國槍」諾維斯基之後，史上第2名歐洲球員獲得此項大獎。他將成就歸功隊友：「60勝（常規賽）不是一個人的功勞，而是全隊上下共同努力的成果，每次我走入更衣室時，便感受到一班兄弟已準備好作戰，為彼此而戰。」

身為尼日利亞裔希臘人的字母哥，3歲時離開出生地，去到雙親的家鄉尼日利亞居住，13歲開始接觸籃球，直至18歲才回到希臘，當年在父親鼓勵下踏上職業籃球之路，今早他獲獎時，更淚灑當場，感激兩年前去世的父親，當年支持他展開職業籃球員生涯：「在我18歲回到希臘時，是他給予我肯定，令我堅決走這條路。」

此外，他又不忘感謝湖人名宿高比拜仁，形容「這絕對是一切的起點」。事緣兩年前字母哥曾主動在社交網，希望高比給予他一個方向去挑戰自己，當時高比便留下「MVP」這任務給予他挑戰。結果如今真的挑戰成功，高比亦在社交網留言恭喜對方，並希望他可以總冠軍作為下一個目標。

公鹿成為今年頒獎禮大贏家，除了字母哥外，主帥貝頓賀沙亦獲年度最佳教練，莊賀斯則獲年度最佳總經理。至於獨行俠的盧卡當錫獲膺最佳新秀，爵士中鋒高拔則連續兩年奪最佳防守球員。而今屆總冠軍速龍的大前鋒施亞琴膺最佳進步獎，快艇控衛路易斯威廉士則第3次獲選為最佳第6人。

主要得獎一覽：

獎項 球員（球隊）

最有價值球員 安迪度高安普（公鹿）

最佳教練 貝頓賀沙（公鹿）

最佳新秀 盧卡當錫（獨行俠）

最佳防守球員 高拔（爵士）

最佳第6人 路易斯威廉士（快艇）

最佳進步球員 施亞琴（速龍）

最佳總經理 莊賀斯（公鹿）

終身成就 「魔術手」莊遜（湖人）、「小鳥」布特（塞爾特人）

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