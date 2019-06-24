【美洲盃】日本與厄瓜多爾爭勝求闖8強　久保建英有望復任正選 (22:43)

厄瓜多爾vs.日本 now651台 周二早上07：00直播

以受邀國身分參戰今屆美洲盃的日本隊，派出奧運隊寓賽於操備戰明年東京奧運，首兩仗表現備受讚賞，首仗在把握力欠佳且後防屢失誤下大敗予智利隊0：4，不過上仗調整後與烏拉圭隊踢成2：2。來到最後一輪面對首兩戰全敗的厄瓜多爾隊，主帥森保一明言將以最佳陣容全力爭勝：「在今屆賽事前，我曾說過成績不是今次參賽的頭號目標，但事實上我個人目標是能踢至8強，如今有實現的機會當然要好好把握，今仗我們將以最佳陣容爭取勝利。」

被問及18歲的「日本美斯」久保建英是役會否擔正時，森保一說：「當然這是很有可能的選擇，大家都已看過他踢正選時的表現了，他的能力有目共睹。」不過他明言久保正選與否，仍要視乎操練時的狀態作決定。至於後衛富安健洋則誓言今仗力保清白身：「首兩仗防線失掉6球，顯然是不合格的表現，希望今仗可力保不失，助球隊取勝。」

軍情方面，藍武士料可「夫添」迎敵，而厄軍則有上仗鬥智利隊時領紅的中堅阿基利亞需停賽，相反在首輪鬥烏拉圭隊領紅的右閘荷西昆迪路，則復出料擔正。

另外，近期已未再入選日本隊的前鋒宇佐美貴史，今落實離開德甲球會奧格斯堡，重返母會大阪飛腳，這名27歲射手在2016年由飛腳加盟奧格斯堡後一直未受重用，過去兩季被外借至杜塞爾多夫，表現亦平平。

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