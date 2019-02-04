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【NBA】利安納跳出合約成自由身　料將簽頂薪合約續留速龍 (21:29)

早前助速龍取得隊史首座NBA總冠軍的利安納，宣布跳出合約成為自由身，惟外界料他將藉此與速龍簽下巨額新合約，而非轉會。

速龍在今季NBA總決賽以場數4：2擊敗力爭3連霸的勇士，取得隊史首座總冠軍，亦寫下加拿大籃壇歷史。去夏才由馬刺轉投速龍的利安納，成為陣中頭號球星，榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）。由於其合約明夏到期，加上合約訂明最後一年設球員選擇權，因此其去留一直備受關注。早前盛傳他將在留隊及轉投快艇二擇其一，今日宣布跳出合約成為自由身。不過外界料此舉並非代表他會選擇轉會，而是藉此與速龍簽下一紙巨額新合約。據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）消息指，利安納有望與會方續4或5年的頂薪合約，而年薪將由原合約的2133萬美元（約1.67億港元），大幅提升至逾3500萬美元（約2.73億港元）。

至於未能助勇士奪得3連冠的球星史堤芬居里，目前正展開亞洲之旅為品牌宣傳，日前造訪日本東京的他，今抵中國繼續行程，熱愛高爾夫球的他更到深圳觀瀾湖一展身手，但他受訪時笑言自知實力不足，未來未必會考慮轉行打高爾夫球。

另外，NBA年度頒獎禮將在香港時間明早9時於美國加州聖塔莫尼卡舉行，最受注目的年度最有價值球員（MVP）獎項，將由力爭蟬聯大獎的火箭球星夏登、公鹿的「字母哥」安迪度高安普，以及雷霆的保羅佐治爭奪。

值得一提的是，今年新秀狀元錫安威廉臣日前落實穿起塘鵝1號球衣，而將隨球隊出戰NBA夏季聯賽的他，「地標戰」將鬥紐約人，有望與昔日杜克大學隊友兼新秀探花RJ巴列特碰頭。

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