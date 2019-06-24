【美洲盃】阿根廷挫卡塔爾次名晉8強　「壽星」美斯：一切由零開始 (18:28)

賽前排B組榜尾的阿根廷隊，今仗面對卡塔爾隊必須取勝才可確保出線席位。開賽僅4分鐘，拿達路馬天尼斯藉對手後衛長傳失誤，截球後殺入禁區射入，為「藍白軍團」先開紀錄，及後雙方雖一度拉成均勢，但把握力成為勝負關鍵，在卡軍多次未能把握機會下，阿古路在82分鐘接應今屆首次落場的保羅戴巴拿短傳，在30碼外一路殺入禁區射入奠勝球，助阿軍以2：0擊敗對方，取得今屆首勝之餘，亦壓過同日以0：1不敵哥倫比亞隊的巴拉圭隊，3戰得4分以次名出線8強，將面對委內瑞拉隊，惟由於球隊落在上線區，若再晉級或要硬撼巴西隊。

對於球隊有驚無險出線，美斯坦言：「我們需要一場這樣的勝利去重建信心，球隊正在進步及成長。從今刻而言，這是『另一個美洲盃』，一切將由零開始。」至於主帥史卡朗尼則大讚麾下道：「己隊總是在抵受着壓力去盡量踢出好成績，當然我們還有改善空間，但整體來說我是滿意的。」他又稱讚球隊下半場表現佳，是正面訊息。

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