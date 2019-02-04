【田徑】港將包辦110欄三甲　陳仲泓梅政揚冀明年追貼亞洲強敵　楊文蔚筋腱撕裂恐長唞 (21:20)

陳仲泓及梅政揚的本季最佳均接近13.74秒的110米欄港績，兩人今日決賽起步雖稍落後張宏峰，但仍在末段超前，最終陳以13.98秒首先衝線，分別快梅政揚及張宏峰0.5及0.53秒。3人齊齊表示自己今季比賽已近尾聲，其中陳仲泓總結自己因傷患耽誤，未能做出年初預期的水準：「教練都預計我不是跑7幾（13.7X秒），應該是上到6幾。」

另一邊廂今年傷癒的梅政揚則指自己原先目標只定在14秒內，今季已超額完成，但來年放眼更遠：「與張宏峰和陳仲泓也好，我想將香港跨欄水平接近亞洲水平。2014年破紀錄時被稱新欄王，我覺得是愧對了這個稱號，始終出到去是經常陪跑。」張宏峰則補充謂，亞洲前列選手已可穩定在13.5秒完成比賽，自己會先求重返14秒內。

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其他比賽方面，張培賢連續3個月打破男子撐竿跳紀錄，但4.45米成績只助他收穫銀牌。吳家鋒則榮膺男子百米飛人，他說下半年已沒有重點賽事，同樣將目標放在明年。女子跳高則有黎恩熙及鄧伊程分奪銀銅。未有參賽的楊文蔚上月受傷，香港業餘田徑總會高級副主席楊世模稱，對方的阿基里士筋腱撕裂，需養傷一段長時間。

另外，田總亦在今日公布本年度港隊名單，指新增指標助青年運動員更容易銜接到成年隊全職訓練，減少潛質新星流失。田總又宣布明年3月舉辦亞洲越野錦標賽，將在粉嶺高球場上演，並計劃申辦2021年亞洲馬拉松錦標賽，料與渣打香港馬拉松同日舉行。

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