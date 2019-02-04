【美洲盃】巴西贈秘魯5蛋首名出線　丹尼爾12年國際賽首建功　卡斯米路8強停賽堪憂 (17:31)

有別早前兩仗「老鼠拉龜」而被球迷柴台，巴西隊此役12分鐘即由卡斯米路打開紀錄。羅拔圖法明奴及艾華頓索拉斯亦把握秘魯球員失誤建功。半場領先3球的森巴兵，之後有老將丹尼爾攻入12年來首個國家隊入球，加上韋利安埋齋，以5：0大捷及獲得小組首名出線。另一場委內瑞拉隊以3：1擊敗玻利維亞隊，壓過秘魯以次名出線。秘魯仍大有機會憑較佳第3名晉級8強。

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巴西隊唯一擔心的是，卡斯米路今仗入球前已領黃，8強需停賽，而費蘭甸奴仍未完全復操，鐵迪表示該位置可能由阿倫盧利奧兼任，勢影響中場掃蕩能力。需注意的是，在去年世界盃8強，巴西隊正因這名悍將停賽下，1：2不敵比利時隊；3年前美洲盃百周年賽同樣因他缺陣，巴西最後一場分組賽落敗而出局。

另外，36歲的右後衛丹尼爾賽後公布，來季離開效力兩年的PSG。他在網上寫道：「又一個循環完結，一個圍繞勝利的循環。我要感謝PSG大家庭給我機會，寫下球會歷史一頁。」

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