【日職：有片】費托解釋掛靴：狀態大不如前　證8月23日戰神戶後退役 (16:52)

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費托早前在社交網站上載影片，宣布退役的決定。他今早出席在東京舉行的記者會，同行的包括其所屬球會鳥栖砂岩的社長竹原稔。費托在發言時指，有感狀態已大不如前，因此決定「收山」：「退役只與我個人有關，完全是因為我感到自己的狀態，不論是身體或者精神上，都已來到這個階段了，一個我不能再發揮自己所長的階段，我亦不希望將來會後悔沒有退下來。」

被問及會否在退役後返回成名地馬德里體育會時，費托指不排除這可能：「馬體會就等於我的生命，因此將來我也許會回去，但不是現在，這需要好好的計劃。若我真的回去，我也希望可以做一些大事，一些我需要好好準備才可以做的事。」

早前有傳8月23日鳥栖砂岩主場對神戶勝利船的賽事，將是費托的告別戰，他在記者會上確認這個消息：「能與韋拿和恩尼斯達（神戶勝利船球員）同場比賽，然後和球迷說再見，是多麼美好的事。我一開始便想找一個最好的時刻為職業生涯畫上句號，現在我相信這場賽事是最好的時間了。」

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