【港足】民間團體辦交流會　候選董事陳志康盼足總與前線加強溝通 (22:40)

「撐場大聯盟」早前與理大香港專上學院講師李峻嶸博士合作，以15個月撰寫出《香港足球場地使用研究報告》，提出7大建議，包括按《香港規劃標準與準則》新增10個或以上球場、參考傑志模式增建球會專屬訓練場地等，並曾約見體育專員楊德強及立法會議員等交換意見。

交流會中，除了貝鈞奇及陳志康，還有香港飛馬會長羅傑承、飛馬球員陳肇麒及夢想FC隊長陳偉豪，以及兩名關注本地足球的立法會議員區諾軒及陸頌雄。過去一季港超入座率是近5季第2低，平均入場人數只有936人，亦是連續3季平均不過千人。羅傑承認為，港足有好成績及表現，便可刺激本地球迷入場看港超。羅傑承、陳肇麒及陳志康等人亦重提支持本地賭波合法化。

「撐場大聯盟」聯絡人陳智聰說，交流會的出發點並非想鬧足總，而是希望討論出成熟兼可行的建議，予足總考慮，從而幫助香港足球未來發展。他認為，只要爭取到資源及贊助，應先從場地着手，而傑志的推廣模式是可參考對象。

足總將於下周五舉行董事會換屆選舉，羅傑承及陳偉豪均認為，候選董事陳志康球員時代效力南華多年，又執教過太陽飛馬，對本地球圈有一定了解，亦有助加強足總與球會及球員之間的溝通。陳志康則說，從過去管理球會經驗，有感足總與球會溝通，及派員跟進球會訓練及場地質素等多方面工作均不足夠，他希望將「前線」的看法帶入董事會，並要實踐非空談，如港足青訓如何發揮香港球員特性，並貫徹風格延伸到大港腳。

港足本月初在新帥麥柏倫首度領軍下，主場友賽以0：2負中華台北隊。前隊長陳偉豪指出，港足並非不能試用新人或小將，但離9月世界盃外圍賽前沒有友賽，試陣時間已不多下，建議港足下一份名單，挑選較多有一定經驗的近年港足常客，其次視乎狀態，最後才再選一些有潛質的小將，令陣容更平衡。

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