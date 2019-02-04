【逃犯條例】前港足隊長陳偉豪參與反修例遊行 稱政府漠視民意：傳球如西班牙國家隊 (20:45)

37歲的港超夢想FC中堅陳偉豪，近日被發現他參與「616」遊行，相片在網上廣傳，獲不少球迷讚好，留言稱他是「真香港隊長」、「永遠有隊長風範」等。

他今午出席「撐場大聯盟」的港足發展交流會後，承認有穿黑衣參與遊行，用了5個小時才抵達金鐘政府總部。他說，6月9日遊行因事忙未有參與，但眼見眾多群眾上街，政府對訴求仍沒回應，「像挑戰香港人底線」，因此決定走出來參與遊行，並承認運動員談及政治話題必是敏感：「我事後都沒發布到網上打卡，我不希望平日有留意我的球迷，因我的政治立場而改變觀感，所以不會特別刻意表明立場，但今次給人發現便沒辦法，不過都預料到，但我沒打算戴口罩，又不是做偷雞摸賊的事，我都是為表達自己訴求而做，沒呼籲其他人跟我做。」

他透露，太太以往政治冷感，但今次也有參與遊行，他亦認為今次修例對下一代有很大影響，「透過今次件事，大家不想推行，政府反而去做時，將來如何再信你？連內地人都不信內地司法制度時，為何港人要跟從，失去一國兩制的優勢？」

就今次修例風波，陳偉豪認為，最大責任原於政府，才迫使市民上街，「氣溫30多度走上街，你估大家好得閒？今時今日這個局面是政府造成，唯一可拆局都只有政府。我相信最不文明的不會是市民，而是政權，什麼實質回應都無，任由警民互打做磨心。」他又形容，政府多個部門的回應，「組織媲美西班牙國家隊」，「大家都在不斷傳球，好像事不關己般，大難臨頭各自飛，也反映他們缺乏組織性，很明顯有些決定很個人化，因此才會出現這個結果。」

對於香港警民關係緊張，陳偉豪則說：「每一邊人其實一定都有不好的地方，警察濫權、對市民或記者不合理，但以我所認識的部分警察，本質不是這樣，不會所有警察都不好，或是當時的環境釀成。所以市民要盡量不犯法、不理虧情况下表達訴求，太激進的事，本來對的事都會變成錯。」他補充：「年輕一代覺得自身將來受威脅時才出來反抗，上一代都要體諒，而且常說叫年輕人讀多點書，無非想令他們明辨是非，但到頭來他們大學畢業後，上一代卻說下一代所做的事是錯，那會否有點自打嘴巴呢？」

他說，將來合適時候，會考慮讓兒子參與這類遊行感受氣氛，「這些都是教育，因為我兒子曾問我發生什麼事，香港社會現正分化，我很難解釋警察是否好人，我亦藉此教育兒子，為何要讀多點書，有時眼前的事未必是事實，更加需要吸收知識學會明辨是非。」

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