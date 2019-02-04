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【美洲盃：附精華】山齊士帶傷奠勝助智利出線8強　主帥：他在錯的時機加盟曼聯 (18:08)

智利隊今晨以2：1擊敗厄瓜多爾隊，在美洲國家盃C組兩連勝後提早出線8強。惟入球功臣「山神」阿歷斯山齊士疑拗柴，令足踝傷勢惡化，與中場維達爾或要在下仗輪休。

首輪4球大勝日本隊後，衛冕的智利今場開賽8分鐘先由翼鋒富安沙列達建功，但之後被罰12碼，安拿華倫西亞操刀為厄軍上半場扳平。山齊士51分鐘接應傳中窩利，為智利隊奠定2：1勝局。

「山神」今場雖攻入致勝球，但其餘時間在進攻左路未有大建樹。他表示自己表現受傷患影響：「我似乎扭到，所以他們為我包紮了（腳腕），下半場仍然帶着痛楚作戰。」主帥魯達亦確認他的傷勢不嚴重，又稱對方與國家隊的關係比與曼聯更親密：「他在一個不適合的時間轉會，因為這是近年最失衡的曼聯。」

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由於同組熱門烏拉圭隊昨意外未能擊敗日本隊，於C組兩連勝的智利隊下仗對烏軍不敗便可首名出線。鑑於山齊士與中場維達爾近兩場先後受輕傷，魯達或在下場收起二人，留力8強。

另外，B組的阿根廷隊後日凌晨對卡塔爾隊非勝不可，據報前兩仗未有上陣的保羅戴巴拿將獲正選。榜首哥倫比亞隊則有門將奧斯賓拿退隊，有傳其父病重。

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