【美洲盃】日本2：2打和烏拉圭　主帥森保一：小將努力拚勁讓我感到慚愧 (17:51)

日本隊參與今屆美洲國家盃，首仗即落筆打三更，以0：4大敗智利隊。日本今仗正選作出6個變動，門將川島永嗣及老將前鋒岡崎慎司復任正選，兩名22歲或以下球員板倉滉及岩田智輝均首次為日本大國腳上陣，而首仗後備上陣的三好康兒和安部裕葵則首次「擔正」，反映主帥森保一為備戰東京奧運用意明顯。

挾首仗4球大炒厄瓜多爾隊的餘威，烏拉圭比賽初段搶攻佔優，甫開賽1分鐘即有機會，陣中球星蘇亞雷斯藉板倉滉回傳失誤，截得來球立即遠射但僅高出。日本站穩陣腳後，於25分鐘打開紀錄，三好康兒在右路接應柴崎岳的長傳，殺入禁區扣過守將後窄角度射破門將梅斯利拿的十指關。但「藍武士」僅領先7分鐘就被追平，守將植田直通與射手卡雲尼爭奪皮球時相撞，球證翻看視像裁判（VAR），指植田的鞋底踩中正起腳的卡雲尼而判12碼。蘇亞雷斯主射中鵠追平1：1，及後卡雲尼勁射中楣，半場各一言和。

換邊後2分鐘，日本中場中島翔哉在禁區內疑似被對手撞跌，但球證沒有示意。55分鐘，川島永嗣救出卡雲尼的單刀後，日本於59分鐘再次領先，藉梅斯利拿手槌打出傳中不遠，造就門前的三好康兒再一次建功。烏拉圭於66分鐘由荷西基文尼斯接應角球一頂破網，最終全場攻門多達29次的烏拉圭，與日本踢成2：2平手。而日本新星久保建英於完場前7分鐘才後備上陣。

主帥森保一賽後表示，球隊迅速糾正上仗大敗的問題，大讚多名有上陣的年輕球員的努力及戰鬥精神，讓自己感到慚愧：「球員展現出對勝利的欲望，是他們能夠在比賽與烏拉圭抗衡的原因，球員的努力付出和表現非常出色，甚至有機會勝出賽事，令我的工作帶來壓力和感到慚愧。我相信一眾年輕球員，透過今次美洲盃都會得到歷練和成長。」至於經VAR而失第2球，森保一認為該球並非12碼，但尊重球證決定，對於下仗對厄瓜多爾，他指球隊會繼續以團隊力量，爭取晉級8強。

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