【NBA】錫安威廉臣眾望所歸成選秀狀元投塘鵝　八村壘第9順位加盟巫師　亞洲史上第3高 (17:27)

相關報道：【NBA：有片】塘鵝爆冷奪選秀狀元籤 料簽占士之後最強新星錫安威廉臣

萬眾矚目的「怪物」錫安威廉臣，今早於NBA選秀會一如外界所料成為狀元，在塘鵝今夏換走「一字眉」安東尼戴維斯下，他將成為這支新奧爾良球隊的未來核心，他被點名一刻，在當地觀看大銀幕直播的塘鵝球迷歡喜若狂，而錫安在受訪時相當感觸，坦言以前從未想過自己能在這位置，並感激一直在背後支持他的母親。錫安正式踏入NBA大門後，熱火名宿韋迪在社交網祝福對方，指「這不只是比賽，那是一條人生路。恭喜你！」

其他報道：【日職】35歲費托宣布將掛靴 後日交代詳情 傳告別戰8月尾迎戰神戶

此外，日前換走陣中星級控衛干尼的灰熊，在榜眼籤簽下19歲的莫瑞州立大學控衛摩蘭特，紐約人則在探花籤選入錫安在杜克大學的隊友RJ巴列特。至於岡薩加大學的21歲日本大前鋒八村壘，以第9順位加入巫師，成為首名日本籍球員以選秀身分登陸NBA（1947年選秀會加入紐約人的三阪亙為日裔美籍）之餘，亦是自中國的姚明及易建聯後，歷來第3高順位的亞洲球員。

另外，塘鵝今宣布與近期積極減磅的中鋒查利爾奧卡科，履行球隊選擇合約的最後一年，意味他來季將留隊。至於會方在「一字眉」與湖人的交易由於要待下月才正式進行，加上湖人期望騰出更多薪金空間，爭取今夏再簽一名頂薪球星，因此外界料早前訂明的交易細節，或在短期有少許改動，甚至會牽涉其他球隊在交易中。

其他報道：【意甲】沙利履新祖雲達斯首記招 稱助C朗更進一步破新紀錄