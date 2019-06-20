【意甲】沙利履新祖雲達斯首記招　冀助C朗更進一步破新紀錄 (21:31)

60歲的意大利籍教練沙利，上季助車路士取英超季軍兼歐霸冠軍後，僅執教一季便因家庭理由重返意甲，加盟豪門祖雲達斯。他今午抵達都靈，獲「斑馬軍團」名宿、現是球會副主席的尼維特招待參觀球會設施。沙利之後穿上西裝，出席新東家首個記招，表示經過一年在英超獲得美好經歷後，很高興可返回家鄉，直言可執教目前意大利最強的球會，是他教練生涯最高成就，並對主將C朗推崇備至：「我在車路士與很多出色球員共事，但C朗是與別不同的，我想協助他更進一步，挑戰更多新紀錄。」據報去夏加盟車路士的佐真奴費路，有意再追隨恩師沙利投祖雲達斯，但車路士拒售這意大利中場。

另邊廂，AC米蘭亦落實新帥，由森多利亞前帥甘柏奧路出任，7月1日履新，簽約兩年至2021年6月。這51歲教頭上季帶領森多利亞排意甲第9名。而AC米蘭來季亦有名宿馬甸尼任技術總監、克羅地亞名將波班加入球會管理層。

其他報道：【歐國外】西班牙新帥摩蘭奴屬「初哥」 安歷基心腹 敢貶迪基亞為後備

其他報道：【美洲盃】阿根廷逼和巴拉圭 續包尾出線勢危 美斯：出局是瘋狂事，將為生命而戰