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【意甲】沙利履新祖雲達斯首記招　冀助C朗更進一步破新紀錄 (21:31)

帶領車路士贏得歐霸後離隊的沙利，今日返回意大利，在新東家祖雲達斯履新出席首個記招，除了直言執教「意大利最強球會」是他生涯最高成就，並表明希望協助陣中主將基斯坦奴朗拿度（C朗）更進一步，打破更多新紀錄。

60歲的意大利籍教練沙利，上季助車路士取英超季軍兼歐霸冠軍後，僅執教一季便因家庭理由重返意甲，加盟豪門祖雲達斯。他今午抵達都靈，獲「斑馬軍團」名宿、現是球會副主席的尼維特招待參觀球會設施。沙利之後穿上西裝，出席新東家首個記招，表示經過一年在英超獲得美好經歷後，很高興可返回家鄉，直言可執教目前意大利最強的球會，是他教練生涯最高成就，並對主將C朗推崇備至：「我在車路士與很多出色球員共事，但C朗是與別不同的，我想協助他更進一步，挑戰更多新紀錄。」據報去夏加盟車路士的佐真奴費路，有意再追隨恩師沙利投祖雲達斯，但車路士拒售這意大利中場。

另邊廂，AC米蘭亦落實新帥，由森多利亞前帥甘柏奧路出任，7月1日履新，簽約兩年至2021年6月。這51歲教頭上季帶領森多利亞排意甲第9名。而AC米蘭來季亦有名宿馬甸尼任技術總監、克羅地亞名將波班加入球會管理層。

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