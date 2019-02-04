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【美洲盃】阿根廷逼和巴拉圭　續包尾出線勢危　美斯：出局是瘋狂事，將為生命而戰 (19:36)

美斯射入12碼，令阿根廷隊今早美洲國家盃B組次仗以1：1逼和巴拉圭隊，賽後取得第今屆1分續包尾，出線勢危。隊長美斯賽後強調這支14屆冠軍未能晉級8強是瘋狂事件，並以「將為生命而戰」來形容最後一場分組賽必勝卡塔爾。

阿根廷此役未有派遣前鋒阿古路及翼鋒「天使」迪馬利亞正選上陣，改由美斯伙拍21歲的國際米蘭新秀拿達路馬天尼斯攻堅，卻在37分鐘被巴拉圭中場李察山齊士打開紀錄。阿根廷教練史卡朗尼下半場以阿古路入替中場羅拔圖佩雷拉增強鋒力，其後於57分鐘扳平，當時球證憑視像裁判（VAR）證實，巴拉圭後衛比利斯禁區內犯手球，令阿根廷獲判極刑，由美斯射入個人在國際賽第68球。

阿根廷之後先後調入迪馬利亞及鋒將馬迪亞斯蘇亞雷斯，但始終無法反勝，惟事實是阿根廷今仗7射2中，遜於巴拉圭的10射3中。首戰吞哥倫比亞隊兩蛋的阿根廷賽後兩戰只得1分，與以0：1負哥倫比亞的尾二球隊卡塔爾同分，但因得失球差輸蝕而包尾，巴拉圭則以兩分排第3，兩連捷的哥倫比亞則提早一輪出線8強。

美斯說：「坦白講，未能取勝是令人有點沮喪。己隊仍在找尋最佳陣容和表現，仍在成長之中。我們知道為爭取打入8強，下場對卡塔爾是非勝不可，否則，在基本上每組有3支球隊出線的情况下，球隊若未能晉級會是一件瘋狂的事情。我們將為生命而戰。毫無疑問，我們將會成功。」今屆美洲盃有3組共12支球隊參賽，每組首、次名及兩支最佳第3名可晉級8強。

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