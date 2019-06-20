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【歐國外】西班牙新帥摩蘭奴屬「初哥」　安歷基心腹　敢貶迪基亞為後備 (18:54)

上任西班牙隊主帥僅11個月的安歷基，昨因私人理由請辭，由助教羅拔摩蘭奴接掌帥印，除了是「鬥牛兵」過去一年第4名教練外，這41歲少帥亦成近71年來西班牙隊最年輕教頭。雖屬主帥「初哥」及未有職業球員履歷，但無懼球星名氣，過去3仗暫代領軍全勝，更果斷起用阿列沙巴拿加任一號門將，將今季表現反覆的迪基亞貶為後備。

羅拔摩蘭奴是加泰隆尼亞人，據報他年僅14歲時，已開始為將來投身教練工作鋪路，畢業巴塞隆拿大學，持有國際貿易學位，在球壇多年來均是安歷基的「左右手」，由羅馬、切爾達、巴塞隆拿再到西班牙國家隊，他一直是安歷基副手。今年3月起，安歷基因家事告假至今，據報是其女兒患上重病。摩蘭奴曾形容，安歷基的缺席就像球隊失去10號球星般。

摩蘭奴昨在記招上，亦坦言是悲喜交集的一天：「自我14歲以來，一直夢想成為主教練，但絕對不希望以這種形式上任。我對安歷基離任感到傷心，他鼓勵我們整個團隊繼續留隊，為他在西班牙隊完成未完工作。我與他合作9年，從他身上學懂如何與一眾世界級球員合作。」雖然從未有主教練經驗，但摩蘭奴稱：「若我們在明年歐國盃取得好成績，甚至奪得冠軍，便沒有人記得我有沒有執教經驗。」

摩蘭奴今年3月臨危受命，在歐國盃外圍賽F組3連勝，先後擊敗馬爾他隊、法羅群島隊及瑞典隊，助「鬥牛兵」領先次席瑞典5分，當中這3仗正選門將均起用車路士的阿列沙巴拿加，對於近年失正選席位的迪基亞，摩蘭奴在記招上曾說「沒有人在隊中有穩固位置」，表明會以狀態選出正選11人。摩蘭奴「坐正」後首仗，將於9月歐國外對羅馬尼亞隊，據報他將至少帶領西班牙隊出戰明年歐國盃決賽周。

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相關字詞﹕體育；西班牙； 安歷基；羅拔摩蘭奴； 編輯推介

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