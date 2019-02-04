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【美洲盃】日本惡鬥烏拉圭　大迫敬介期待與卡雲尼阿蘇交手　森保一冀麾下汲取首仗大敗教訓 (22:08)

以奧運隊出征今屆美洲盃的日本隊，明早將在C組次仗面對勁旅烏拉圭隊，主帥森保一明言是役將作出人腳調動，期望麾下汲取上仗大敗予智利隊的教訓，表現更進一步。至於門將大迫敬介則期待與卡雲尼及「阿蘇」蘇亞雷斯交手，坦言「將是難能可貴的經驗」。

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日本隊首仗雖在形勢上與智利隊踢成均勢，但把握力欠佳下終以0：4慘敗。森保一表示：「經過首仗後，我希望麾下可汲取教訓，及時調整，在下一仗表現更進一步。」他又透露將此役將有人腳調動，而日前因傷缺操的後衛原輝綺及前鋒前田大然，前者今已無礙復操可候命，惟後者則肯定缺陣。

此外，首仗正選把關的19歲門將大迫敬介，自去年由廣島三箭青年軍升上一隊後，今季才成為正選的他，如今已有機會在美洲盃擔任「藍武士」第一把交椅，他坦言必定會好好把握機會：「首戰我的表現只是不過不失，仍有不少改進地方。是役有機會面對卡雲尼及蘇亞雷斯這樣的球員，將是難能可貴的經驗。」「日本美斯」久保建英則表示，不會比較智利及烏拉圭的實力，只會專注做好自己。

烏拉圭隊方面，主帥泰巴利斯表明已對這支日本奧運隊有一定了解，必定全力爭勝以求提早出線，而他則拒絕透露會否以盧卡斯托拉拿取替因傷退隊馬泰斯雲仙奴，出任正選中場，僅表示「一切留待賽前最後一刻決定」。

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