【亞協盃】後備兵趙少維完場前建奇功　大埔3：3逼和傑志保I組次席 (22:55)

亞協I組頭場由4.25 SC主場迎戰榜尾4戰皆北的中華台北球隊航源，最終這支朝鮮勁旅大勝5：0，5戰全勝提早一輪首名出線，取得組內唯一晉身跨區準決賽席位，並連續3屆躋身淘汰賽階段。

大局已定下，大埔今晚在旺角場對傑志變成例行公事，兩隊皆有球員約滿離隊而陣容不整，不過雙方仍以現有人腳的最強陣容出擊。大埔以鍾偉強填補香港足球先生伊高沙托尼的左翼鋒空缺。

賽事在驟雨過後展開，兩軍於亞協首仗曾對碰，大埔以4：2先勝一仗。今仗是大埔今季最後一場主場賽事，但甫開賽6分鐘，傑志反客為主開紀錄，費蘭度在禁區頂直射罰球破網助領先1：0。大埔在31分鐘憑一次角球攻勢，博得傑志守將丹尼擺烏龍而追平。但4分鐘後，傑志同樣角球攻勢，大埔門將曾文輝接球甩手，造就鄭展龍門前補射再領先2：1。完半場前，大埔由馮慶燁將近門建功，但球證認為越位在先判詐糊，傑志半場領先2：1。

換邊後3分鐘，費蘭度再建一功，為「藍鳥」擴大比數至3：1。大埔於56分鐘，由辛祖接應傳中撞射追成2：3，大埔於70分鐘博得12碼，但辛祖主射被前隊友郭劍橋「捉到路」撲出，戰至補時階段，大埔最後一擊，於76分鐘後備入替的趙少維建奇功頂入，助大埔得以逼和3：3和氣收場。

被問到失去伊高沙托尼後球隊表現，大埔主教練李志堅說，欣喜較少上陣的小將表現不俗，在失去兩名外援下仍不輸形勢，更點名讚取代伊高任左翼鋒的港將鍾偉強。他稱：「伊高沙托尼對大埔當然重要，但鍾偉強也製造了不少威脅和攻門機會。」至於下季去留，李志堅只稱現階段仍未有確實定案，待踢畢下周最後一場亞協比賽，當事情落實後自會交代。

賽後大埔及傑志同得7分，前者以較佳對賽成績續居第2位。最後一輪於下周三舉行，傑志將於主場對4.25，大埔則作客對航源。

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