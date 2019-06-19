【世大運】58港將下月遠征意大利 「三朝元老」呂麗瑤領田徑隊衝牌 (17:33)

世大運今屆移師意大利拿坡里上演，港隊派出10項共58名運動員出征，當中有「四朝元老」兼港隊「蝶后」陳健樂，她與第3次出征的「欄后」呂麗瑤及「跳遠王子」陳銘泰，均會上演世大最後探戈。兩年前在台北跑進準決賽的呂麗瑤，今日在授旗儀式表示，盼乘月初勇態再跑進13.18秒：「大獎賽時超風速，但當時能夠狠下決心做出技術，會記着這感覺，在世大再衝擊好成績，然後才去想獎牌及香港紀錄。」

香港紀錄保持者阿泰同樣第3度征戰，將與高澔塱及俞雅欣出戰男、女子跳遠，前者最佳成績曾於2015年獲第4名，笑言最後一擊會放輕獎牌包袱：「今季表現未穩定，如何發揮出應有技術才是重點。近期訓練狀態有提升，加上周末在港有城市田徑賽，是寓賽於操的好機會。」同門師妹俞雅欣一年內5破女子跳遠港績，阿泰笑稱對方雖首戰世大，但大賽經驗豐富，有信心她可放下壓力。

賽事於7月3至14日上演，港隊大軍尚會出戰劍擊、男子排球、射擊、游泳等項目。

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