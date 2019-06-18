【亞協盃】大埔迎傑志勢成例行公事　兩軍將帥拒欺場全力爭勝 (20:54)

和富大埔vs.傑志 旺角大球場 周三晚上20：00開賽 票價：$80/40（now 633台直播）

港超上月收咧，大埔及傑志部分球員約滿離隊他投。從兩隊亞協盃最新球員名單所見，大埔及傑志分別只得19及20人。大埔除了有應屆香港足球先生伊高沙托尼，在上周落實轉投港超勁敵富力R&F，約滿的哈利、基藍馬、歐陽耀冲及李瀚灝等人均不在名單。而傑志亦有列斯奧及佐迪已離隊。此外，兩隊分別有梁冠聰及羅梓駿累積兩黃需停賽，令陣容更是天殘地缺。

I組只有小組首名才可晉身跨區準決賽，朝鮮的4.25 SC以4戰全勝高踞榜首，大埔及傑志同得6分緊隨其後。由於大埔因對賽成績不及篤定出局，傑志數字上雖仍存出線希望，但4.25明午4時在主場面對榜尾的中華台北球隊航源，只要打和亦足以提早出線。

這場在明晚8時於旺角場舉行的「香港打吡」，或有機會變成例行公事。不過，傑志贏得足總盃後，下季將續戰亞協盃賽事。傑志主教練朱志光說，麾下近來操練心態佳，均希望一挫應屆港超冠軍的大埔，將會以狀態最佳11人應戰：「球員以往6月已在放假，今次希望以此讓球員適應亞協盃的賽期。雖然出線形勢被動，但無論雙方陣容如何，我們仍會盡力發揮，面對應屆港超冠軍大埔，球員都希望擊敗他們一次以證明自己實力，鬥志毋庸置疑。」養傷逾一個月、上月中才復出的射手盧卡斯，有望今季首為傑志出戰亞協盃。他承認狀態未十足，但有信心為球隊作貢獻。

大埔主教練李志堅表示，港超球季結束近一個月，除了獲徵召代表港足的球員，其餘球員至上周才復操。雖然已沒出線機會，但他希望球隊能盡力完成餘下兩仗，「今場是今季最後一場主場比賽，雖然會給青年球員上陣機會，但為了可以勝利作結，會從中取平衡。」隊長黃威亦承認，部分球員相隔一個月才有比賽，比賽狀態或有所不足。

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