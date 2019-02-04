【美洲盃：附精華】山齊士傳射居功助智利大勝　久保建英拒以年輕為藍武士落敗藉口 (18:51)

日本隊今仗雖有8人首次代表大國腳上陣，早段仍與智利隊拉成均勢，但被對方中場艾歷普爾加41分鐘破網，半場落後1球。智利易邊後有伊度亞度華加斯梅開二度，加上山齊士攻入近5個月來首個入球，以4：0在C組旗開得勝，與烏拉圭隊戰畢首輪同得3分，領前日本隊及厄瓜多爾隊。

其他報道：【NBA】速龍勝利巡遊發生槍擊案 多倫多警方：4傷3被捕

儘管日本隊落敗，但久保建英賽後被大批傳媒訪問，曾在巴塞隆拿學法的他以西班牙語回應時表示，落敗的經驗對未來有幫助，「但我們在踢美洲盃，不能以年輕為藉口」，會努力在下仗對烏拉圭隊時爭勝。上周加盟皇家馬德里的久保今場4次盤球過人，包括一次扭過巴塞中場維達爾，獲得大量掌聲，但侵略性踢法亦造成全場最多的9次失去控球，證明他在場上決定，以至傳球等仍有改進空間。

另一邊廂，智利「山神」踢出本季代表作，81分鐘入球後再助攻華加斯，即使未能10個月來首次踢足全場，他仍表示滿足：「上半場仍是追不上，有點喘氣，但之後放輕鬆，其實可以踢得更自由。」主帥魯達就認為對方正重返正軌，唯一擔心的是維達爾末段傷出，未知傷勢。

智利隊將在周六早上對厄瓜多爾隊，分組賽最後一場則惡鬥烏拉圭隊。烏軍宣布日前傷出的中場馬泰斯雲仙奴已退隊，盧卡斯托拉拿及費特歷高華維迪將競逐對日本隊的一席正選。

其他報道：【美洲盃】烏拉圭4蛋贈厄瓜多爾 52年來最大勝仗 卡雲尼4次參賽終開齋