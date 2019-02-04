【美洲盃】日本以奧運隊骨幹出征　主帥森保一冀踢出風格建構未來　智利主帥：盼山神再證明價值 (21:59)

自1999年以來再次以受邀國身分出戰美洲盃的日本隊，今屆派出以新星久保建英等奧運隊骨幹陣容出征，陣中僅得岡崎慎司、柴崎岳、川島永嗣及植田直通曾出席去夏的俄羅斯世界盃。主帥森保一指：「以邀請國身分遠道而來，要爭取好成績並不容易。不過，己隊今次雖以奧運隊為骨幹，陣中有大學生，以及在海外或日職效力的球員，大部分都是年輕成員，但這不代表我們就沒有能力與強隊一拚，我亦很期待接下來他們面對的挑戰。」他又強調相比起成績，是更在意麾下踢出自己的風格，藉賽事建構日本足球的未來。至於以老大哥身分出征的柴崎岳，指智利無疑較被看好，對方有很多經驗豐富的球員，但己隊只要認真做好準備工作，便有能力與其爭勝。

智利隊主帥魯達則呼籲麾下勿輕敵：「對方雖大部分是年輕小將，但並不代表能力差，己隊絕不能有輕敵心態。」他又特別提到過去一季於曼聯備受批評的陣中球星阿歷斯山齊士：「這屆賽事將是山齊士重新證明價值的好機會，在這裏他有維達爾及加利美度等合作多年的隊友，我相信他在隊友的協助下，可以踢出他應有的水平。」

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