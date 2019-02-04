【意甲】沙利組軍欲斟普巴艾斯高基艾沙　《天空體育》：曼聯力挽　普巴料留效 (21:04)

沙利一如外界所料於今夏離開車路士，並宣布返家鄉意大利執教祖雲主帥，意媒更指其與會方已展開組軍大計，收購目標包括費倫天拿的意大利隊新星費達歷高基艾沙及皇家馬德里的艾斯高，而早前他曾暗示欲購入的保羅普巴，據報獲曼聯力挽下態度轉變，《天空體育》消息指他來季留效紅魔機會較高。而對於他重返意國，當地傳媒《Tuttosport》形容是為祖雲展開新時代，而《羅馬體育報》則大字標題形容是「來這裏取樂」，疑暗示對方撇下在英超的壓力，在意甲班霸尋找樂趣。

此外，車路士在沙利離開後，帥位空缺花落誰家亦成外界焦點，而《天空博彩公司》目前的賠率顯示，兩名曾執教該會的紐卡素主帥賓尼迪斯及賦閒的摩連奴為繼任兩大熱門，而現執教打比郡的「藍戰士」名宿林柏特亦被視為黑馬，為繼任第6熱門人選。

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