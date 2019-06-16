【美洲盃】阿蘇勢復出偕卡雲尼掛帥　烏拉圭鬥厄瓜多爾爭響C組頭炮 (23:14)

烏拉圭vs.厄瓜多爾 now650台周一早上06：00直播

巴塞隆拿球星蘇亞雷斯因右膝做手術，自5月初歐聯4強次回合敗走利物浦出局後未曾比賽，其前場老拍檔、效力巴黎聖日耳門的卡雲尼，則自上月尾最後一場法甲負蘭斯後無戰事，然而料他們對陣厄瓜多爾時，勢一起復出掛帥，老帥泰巴雷斯說：「我們了解厄瓜多爾教練達利奧高美斯。這是一支難以對付的球隊，擁有實力外，備戰功夫又充足。我們必須盡力限制他們的發揮。」

達利奧高美斯則較泰巴雷斯悲觀：「一切都令我憂心。我很欣賞烏拉圭球員，他們擁有很多效力大球會的球員。此役對己隊是一場硬仗，不過我已告訴我軍球員，生活就是處處逆境，能代表國家隊出賽已是非常好的事情，可出席美洲盃棒極了，能踢世界盃更是夢境成真。」料為厄軍右路策動攻勢的是曼聯球星路斯爾華倫西亞，中鋒則是在國際賽上陣48次入28球的安拿華倫西亞 。C組另外兩支球隊是日本隊和衛冕的智利隊。

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