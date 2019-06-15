【美洲盃】阿根廷正選陣容曝光　將帥齊稱美斯尋拾足球樂趣 (23:35)

阿根廷vs.哥倫比亞 now650台 明早（16日）06:00直播

自1993年美洲盃後，阿根廷隊即使曾出產美斯、辛尼迪、馬斯真蘭奴等名將，卻未再揚威任何大賽。史卡朗尼在記者會上先打趣說：「如果我們今次贏到美洲盃，也許我該退休了。」他更不怕讓對手哥倫比亞隊提早部署，在記者會逐一讀出11個正選球員名字（名單在文尾）。

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要贏得今屆美洲盃，美斯的表現繼續會是關鍵。史帥覺得美斯早前短暫離開國家隊，可尋回對足球的樂趣：「我們都很欣賞他對足球的熱誠，他還可分享對勝利的渴求。」後衛達利亞費高亦認同，表示美斯仍然是自己在世界盃認識的美斯。

史卡朗尼公布的阿根廷正選11人

門將：法蘭高艾馬尼

後衛：沙拉維亞、謝文比薛拿、奧達文迪、達利亞費高

中場：盧施素、古度洛迪古斯、里安度柏利迪斯

前鋒：美斯、阿古路、迪馬利亞

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