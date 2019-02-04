【NBA】利安納傳首選留隊或投快艇　勇士總經理稱盡力挽留杜蘭特及湯臣 (21:01)

利安納由馬刺加盟速龍僅一季，便率軍創下加國籃壇歷史，首奪NBA總冠軍，他亦一直是隊中頭號得分手，並獲膺為FMVP。不過，這名27歲球星與會方的合約明夏便到期，其球員選擇合約列明，今夏他有權選擇跳出合約成為自由身。昨日封王時被記者問及去留，他亦避而不談，只稱目前自己是速龍一員，並坦言未為去留作決定。據美國著名記者Adrian Wojnarowski的消息指，利安納目前首選是留隊或轉投快艇，並透露若速龍想留住對方，「必須有工作要做」，暗示組軍的積極性及方向將影響其決定。此外，身為洛杉磯人的利安納，預料一旦轉會首選將是家鄉球隊快艇，有分析指利安納去夏已幾乎加盟該會，加上他不希望到另一支洛城球隊湖人當勒邦占士的副手，因此快艇將是其轉會首選。

至於無緣3連霸的勇士，兩大球星杜蘭特及基利湯臣同告重傷，後者合約今夏便到期，杜蘭特則在今夏有權選擇跳出合約成為自由身，因此去留亦成為外界焦點。不過勇士總經理邁亞斯表明將盡力留住兩人：「我們很清楚兩人的價值，他倆對球隊的重要性毋庸置疑，我們必定會盡力留住人才。」

值得一提的是，速龍將在香港時間下周一晚上10時，於多倫多市內舉行勝利巡遊。

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