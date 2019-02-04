【NBA】勇士「傷」別甲骨文主場　湯臣勇戰重創　杜蘭特來季報銷 (17:25)

勇士下季主場將由奧克蘭的甲骨文體育場搬至舊金山的大通中心，最終在甲骨文失落總冠軍，3連霸夢碎。縱觀勇士今季衞冕之路飽受傷患困擾，先有新加盟的卡辛斯休戰至今年初才復出，之後又斷斷續續受傷。然後就到兩屆FMVP杜蘭特（KD），上仗負傷復出再次受傷出後，賽後證實右腳阿基里斯腱斷裂，雖已接受手術，但料最快要明年3月才有望復出，勇士教練卡爾在今仗賽後記招上，亦證實杜蘭特將於缺席來季所有賽事。

至於基利湯臣在今仗手風特順之際，在第3節尚餘2分22秒嘗試入樽時，被速龍後衛丹尼格連干擾下，落地時扭傷左膝，隨即抱著左膝痛苦大叫，除了要隊友攙扶下離場，他在球員通道時亦被發現要撐枴杖離開。而勇士在失去湯臣、單靠史堤芬居里獨力難支下，由領先5分下，最終被速龍奪回勝利。據美國著名NBA記者Adrian Wojnarowski透露，湯臣料左膝前十字韌帶撕裂，預計同樣明年2、3月才可復出。原本湯臣將於今夏約滿，尚餘1年合約的杜蘭特，在季後亦有權跳出合約，如今傷患令兩人去向添變數，或令勇士來季捲土重來構成影響。

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