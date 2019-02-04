【NBA】速龍作客4分險勝勇士　場數4：2首奪總冠軍　利安納再獲FMVP　 (15:45)

下季換主場的勇士，賽前場數追至落後2：3，今仗重返甲骨文體育館最後一役續背水一戰。不過開局速龍反客為主，以控衛盧利為首的戰將連入多記3分球，面對勇士依重基利湯臣超水準演出獨撐大局，速龍首兩節均領先，半場以60：57領先3分。

第3節輪到主隊勇士以3分攻勢反擊，手感火熱的基利湯臣，為勇士一度反超前4分，然而第3節尚餘2分22秒時，湯臣一次快攻入樽被丹尼格連干擾下不入，落地時意外扭傷左膝，狀甚痛苦，雖他之後因需射罰球及保留今仗留在球場的權利，走回場內射入兩個罰球才離場治理，助勇士以85：80領先，惟全場攻入30分的他，之後落實因膝傷未能重返球場。

第3節完結後，勇士以88：86領先，但失去大勇的湯臣作進攻點下，球隊被速龍的利安納、雲維列特及施亞琴連接得分，被速龍反超5分。完場前18.5秒，勇士追至只差1分。雖速龍在之後攻勢，丹尼格連在祖利蒙特格連力逼下傳球失誤，但勇士在餘下9.6秒的最後一擊，落在今場手風欠順、3分球11投僅3中的「咖喱仔」史堤芬居里身上，結果前框彈出下，祖利蒙特格連雖搶得球再喊暫停，但由於勇士已用畢所有暫停，變相成為技術犯規，令球隊大勢已去，最後利安納命中罰球，之後因博得犯規再入兩個罰球下，最終速龍以114：110險勝，場數4：2擊敗過去兩屆盟主勇士，取得球隊成立24年來首座總冠軍。速龍的利安納、盧利、雲維列特及施亞琴4人得分超過20分，而攻入22分、6籃板及3助攻的利安納，繼2014年在馬刺後，事隔5年再成總決賽的最有價值球員。

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