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【時裝展】7港將時裝展當模特兒　初嘗「行天橋」滋味 (22:28)

香港體育學院有7名運動員，今晚在灣仔會展舉行的「2019理大時裝展」，首次嘗試做模特兒「行天橋」的滋味。其中香港桌球女將溫家琪，亦將於9月作出另一新嘗試，到上海首戰美式桌球賽事。

香港桌球女將溫家琪，今年1月起由英式轉打美式桌球後，經過沉澱半年秘密練兵，透露將於9月出戰新舞台，到上海參加中國公開賽，「上半年已在秘密練兵，一直按照教練安排日程訓練，暫未肯定可發揮什麼水平，不過作為新嘗試，當中很多技術需摸索，但都希望可為港隊帶來新機會，盡力爭取佳績及尋找自己不足。」除了轉打美式桌球，溫家琪今晚亦作新嘗試做模特兒，她稱事前對時裝展一竅不通，但難忘參與過程中的專業，「無論由化妝到採排都相當被重視。」

同樣首次「行天橋」的香港武術代表莫宛螢，笑言「像比賽咁緊張」，「成為多年運動員後，也想嘗試其他範疇，今次參與經驗或有助日後生涯發展。她透露，明日會出發到四川峨眉山參加世界武術傳統賽，表明會以「衝金」為目標。

體院與恒生銀行合辦精英運動員全方位發展計劃，安排運動員參與校園和社區活動。溫家琪等7名體院運動員於今晚在「2019理大時裝展」首次體驗做模特兒，穿上畢業生設計的服飾，而莫宛螢與體操的黃曉盈、羽毛球的李俊禮及楊盛才，更參與Pop Jazz舞蹈。

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