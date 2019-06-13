【羽毛球】李宗偉認堅持訓練或鼻咽癌復發　林丹：獨自上場沒人陪我了 (21:29)

林、李二人各自在2000年加入國家隊，前者今年4月揚威馬來西亞公開賽，約定李宗偉明年在東京，一同出戰第5次奧運，但最終未能成事。「超級丹」亦只能憑歌寄意，在微博分享呂方的《朋友別哭》，又說「獨自上場沒人陪我了」。

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李宗偉在宣布掛拍的記者會中說：「林丹與我是球場上的對手，私底下還是密友。我希望他可以出戰東奧，但他面對很多年輕球手挑戰。」36歲的李宗偉及後亦發公開信，表示醫生建議減低訓練強度，否則鼻咽癌將復發，令他為健康着想而放棄奧運夢。他又感謝過往能與林丹、陶菲克、基斯頓遜、李炫一等合演經典對決。而對於將來，他相信除了「一哥」桃田賢斗、石宇奇及安賽龍外，師弟李梓嘉亦能繼承他奧運衝金的夢想。

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21歲的李梓嘉現時在男單世界排名第20位，是大馬「一哥」，其1.86米身高在亞洲球手中只有中國的諶龍可匹敵。他去季尾在台北公開賽開齋，首奪世界巡迴賽冠軍，亦在韓國大師賽得亞軍，但今年未曾越過任何比賽8強。而在新加坡公開賽次圈出局後，他更向支持者道歉，指自己遇到「金錢和訓練上突破的問題」，更稱「羽毛球界真的沒你們想像中那麼美好」，被馬媒解讀為他在大馬羽總遇到不公。

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