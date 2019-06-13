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【劍擊】張家朗亞洲賽花劍奪銀　江旻憓明女子重劍登場 (20:18)

港隊「少年劍神」張家朗今日於劍擊亞洲賽，先以前屆盟主身分力退衛冕的師兄張小倫，再連闖兩關殺入男子花劍個人賽決賽，惟不敵東道主日本隊劍手，以銀牌為港隊開齋。而世界一姐江旻憓明日於女子重劍個人賽登場，力爭衛冕。

港隊今日於日本展開亞洲賽征途，焦點落在過去兩屆包攬男花冠軍的張家朗及張小倫身上。世界排名第9位的家朗，於小組賽錄得4勝1負，相反師兄小倫5戰全勝，令二人分途在32強過關後，需要「內訌」爭入8強。最終家朗以15：3大勝，刺走小倫的衛冕夢，再擊退韓國隊劍手打入4強。他晚上以15：5大勝中國隊名將陳海威，惟決賽面對21歲東道主敷根崇裕，以13：15飲恨，屈居亞軍。

港隊新星蔡俊彥在8強憾負東道主劍手，楊子加則於16強不敵韓國隊劍手下馬。女隊派出歐倩瑩、陳彥霏、張藝馨及林衍蕙出戰，分途出戰佩劍個人賽，僅有林衍蕙殺入16強，力戰後以14：15僅負日本隊劍手出局，只能寄望團體賽衝牌。

港隊明日在另一強項再爭獎牌，衛冕的世界一姐江旻憓，將率上屆摘銅的佘繕妡、連翊希及朱嘉望，在女子重劍個人賽衝擊獎牌。而李澤峰、何思朗、羅浩天及陳智軒，亦會在男子佩劍個人賽爭牌。

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