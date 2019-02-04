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【曼城襲港：多圖】曼城名宿尼史葛訪港宣傳　技癢隨傑志跟操　稱藍月爭歐聯欠一元素 (17:46)

港超球隊傑志將於下月24日邀請應屆英超冠軍曼城訪港踢表演賽。「藍月」近日安排了名宿尼史葛來港宣傳賽事。這英格蘭前國腳中堅，除了技癢隨傑志跟操，受訪時亦笑談曼城力爭歐聯欠缺一元素。

現年36歲的尼史葛效力過曼城、愛華頓及西布朗等英超球隊，於2017年在新特蘭掛靴。司職中堅的他為英格蘭上陣26次，唯一入球正是參與2012年歐洲國家盃首場分組賽對法國隊所取得。

尼史葛於2013年夏天曾隨曼城來港參與英超亞洲挑戰盃（現稱英超亞洲盃）並奪冠，事隔6年今次快閃來港3天，到訪石門的傑志中心，除了與曼城香港官方球迷會會員見面，為球迷簽名合照及收取禮物，亦即場穿起傑志訓練服，跟隨「藍鳥」參與了近半小時操練，傑志主教練朱志光亦技癢跟他搶球切磋。

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由2009到14年，尼史葛在曼城5季兩奪英超冠軍，如今第2次來港，他接受訪問時笑言，近日適逢下雨，讓他想起當年在港的雨戰，更說：「上次我們來港比賽，該季便取得英超冠軍，希望這次也一樣吧。」現是曼城大使的他坦言，2017年時其實仍想多踢一季，最後無奈掛靴，但為現有更多時間陪伴家人而高興。

曼城蟬聯英超，唯獨仍未染指歐聯冠軍，被問到來季如何爭取隊史首個歐聯錦標，尼史葛笑言：「首要是一點運氣吧，過去兩屆球隊確實欠運，但歐聯水平比國際賽更高，各隊有九成均屬國腳級球員，要贏實非易事，但相信曼城總有一天可奪歐聯。」至於來季英超形勢，尼史葛稱會看好曼城3連霸。

英格蘭隊過去一年先後取得世界盃殿軍及歐洲國家聯賽季軍，尼史葛建議「三獅軍團」後輩，如史東斯及祖高美斯等潛質優厚守將，需繼續努力求進，才可追上華基爾雲迪積克及馬菲斯迪歷特等頂級守將水平。

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