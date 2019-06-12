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【世盃外】澳門隊長去信國際足協促重辦賽事　稱足球不是辦公室遊戲 (20:48)

澳門足球總會日前以安全理由，拒派澳門足球隊作客斯里蘭卡，最終國際足協取消這場世界盃外圍賽首圈次回合賽事，預計將令澳門隊不戰而敗，成為首支2022年卡塔爾世界盃出局球隊。澳門足球隊隊長艾美達今日致函國際足協及亞洲足協，表達澳足球員希望參賽的意願，強調足球不應是一項在辦公室內舉行的遊戲，促請當局能重新安排次回合賽事。

澳門隊原本在世盃外首圈以1球領先斯里蘭卡隊，但如今國際足協取消次回合賽事，如無意外將判澳門隊兩回合計反負1：3出局。31歲的艾美達以澳門隊隊長身分，今日在網上發布公開信，表示對於一些世界排名較低的地方代表隊球員，參加世界盃外圍賽是畢生難得的機會，可為所在城市的足球歷史寫下重要一頁，而澳門隊近年在多項亞洲盃賽成績有進步，證明澳門隊球員的努力。

現效力澳門賓菲加的艾美達補充，明白到必須遵從賽事規則，但認為「偉大且美麗的足球，不應在辦公室舉行，球員才是球場上最核心的元素」，以此表達一眾澳足球員仍然希望參賽的意願，促請國際足協及亞洲足協，重新審視安排次回合比賽的機會。早前澳門隊連同青年軍共48名球員已聯署抗議，指若未能參賽將不再代表澳門隊出賽。

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