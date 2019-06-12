【港超】法比奧證元朗保留防線班底 飛馬中場胡晉銘離隊尋新挑戰 (18:38)

連續兩季當選最佳後衛的42歲老將法比奧，下季與元朗繼續征戰港超。在主帥郭嘉諾上月約滿離隊後，法比奧透露，元朗計劃下月10日復操，將會安排一名本地年輕教練接掌帥印，「我很了解他，相信他能夠做好這個工作。」他亦不忘感謝郭嘉諾在過去的球季對球隊的貢獻，「我們在他身上學到很多，他不只是專業教練，還是個優秀的人。」

元朗兩名巴西籍外援慕沙及基爾頓，將分別轉投港超兩支傳統勁旅，不過法比奧透露，昨日已簽入一名巴西籍新前鋒填補空缺，並確認巴西守將基斯，中華台北隊中堅王睿及港足右閘羅振庭均會留隊，杜馬思則仍在傾談合約，換言之，球隊基本上已保留防線班底，「王睿在元朗很開心，有助延續其職業球員生涯，我肯定他可成為港超其中一名最佳後衛」。法比奧又透露，12歲兒子Henry現正效力元朗青年軍，為他感到自豪，期望他有朝一日能穿起港足球衣比賽。

至於由太陽飛馬青訓直至職業生涯，一直效力香港飛馬至今的胡晉銘，透露下季將離隊接受新挑戰。年初以隊長身分助港足稱霸省港盃的他說，有感近年進步幅度不大，盼尋求新衝擊，並認為新東家的長遠計劃有助其發展，「不捨母會都會有，但考慮到自己職業生涯發展，在新球會的出場時間會是其一考慮因素。」他說，剛落選港足決選會有少許失望，但相信在球會有穩定上陣時間後，有助他再力爭入選大港腳。

法比奧、胡晉銘，聯同女足球員蘇鎧霖及前女足U19代表劉婷姿，今午出席「賽馬會青少年足球發展計劃」發布會。計劃在每年暑假7月至9月期間，為逾萬名4至17歲青少年提供足球訓練，明日起接受報名，有興趣市民可於購票通網頁及親往足總何文田總部交表報名，本月26日截止。

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