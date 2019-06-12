體育
下一篇 上一篇

【港超】法比奧證元朗保留防線班底 飛馬中場胡晉銘離隊尋新挑戰 (18:38)

港超球隊佳聯元朗助教兼球員法比奧透露，球隊將由一名本地年輕教練接掌帥印，並確認巴西籍守將基斯，中華台北隊中堅王睿及港足右閘羅振庭均會留隊，基本上保留防線班底。至於應屆最佳青年球員之一，香港飛馬中場胡晉銘則透露，下季將離隊接受新挑戰。

連續兩季當選最佳後衛的42歲老將法比奧，下季與元朗繼續征戰港超。在主帥郭嘉諾上月約滿離隊後，法比奧透露，元朗計劃下月10日復操，將會安排一名本地年輕教練接掌帥印，「我很了解他，相信他能夠做好這個工作。」他亦不忘感謝郭嘉諾在過去的球季對球隊的貢獻，「我們在他身上學到很多，他不只是專業教練，還是個優秀的人。」

元朗兩名巴西籍外援慕沙及基爾頓，將分別轉投港超兩支傳統勁旅，不過法比奧透露，昨日已簽入一名巴西籍新前鋒填補空缺，並確認巴西守將基斯，中華台北隊中堅王睿及港足右閘羅振庭均會留隊，杜馬思則仍在傾談合約，換言之，球隊基本上已保留防線班底，「王睿在元朗很開心，有助延續其職業球員生涯，我肯定他可成為港超其中一名最佳後衛」。法比奧又透露，12歲兒子Henry現正效力元朗青年軍，為他感到自豪，期望他有朝一日能穿起港足球衣比賽。

至於由太陽飛馬青訓直至職業生涯，一直效力香港飛馬至今的胡晉銘，透露下季將離隊接受新挑戰。年初以隊長身分助港足稱霸省港盃的他說，有感近年進步幅度不大，盼尋求新衝擊，並認為新東家的長遠計劃有助其發展，「不捨母會都會有，但考慮到自己職業生涯發展，在新球會的出場時間會是其一考慮因素。」他說，剛落選港足決選會有少許失望，但相信在球會有穩定上陣時間後，有助他再力爭入選大港腳。

法比奧、胡晉銘，聯同女足球員蘇鎧霖及前女足U19代表劉婷姿，今午出席「賽馬會青少年足球發展計劃」發布會。計劃在每年暑假7月至9月期間，為逾萬名4至17歲青少年提供足球訓練，明日起接受報名，有興趣市民可於購票通網頁及親往足總何文田總部交表報名，本月26日截止。

其他報道：【港足】主場友賽兩球負中華台北隊　港足總CEO溫達倫：新帥需時了解球員

其他報道：【歐國盃外圍賽】無鋒陣德軍主場大勝　紐亞37場不失超越「黑燕子」美亞

相關字詞﹕編輯推介 體育 港超 佳聯元朗 法比奧 基斯 王睿 羅振庭 胡晉銘 香港飛馬 賽馬會青少年足球發展計劃

上 / 下一篇新聞

【時裝展】7港將時裝展當模特兒　初嘗「行天橋」滋味
【時裝展】7港將時裝展當模特兒　初嘗「行天橋」滋味
【羽毛球】李宗偉認堅持訓練或鼻咽癌復發　林丹：獨自上場沒人陪我了
【羽毛球】李宗偉認堅持訓練或鼻咽癌復發　林丹：獨自上場沒人陪我了
【劍擊】張家朗亞洲賽花劍奪銀　江旻憓明女子重劍登場
【劍擊】張家朗亞洲賽花劍奪銀　江旻憓明女子重劍登場
【NBA】勇士撼速龍沒退路　杜蘭特證阿基里斯腱斷裂　接受手術落實收咧
【NBA】勇士撼速龍沒退路　杜蘭特證阿基里斯腱斷裂　接受手術落實收咧
【曼城襲港：多圖】曼城名宿尼史葛訪港宣傳　技癢隨傑志跟操　稱藍月爭歐聯欠一元素
【曼城襲港：多圖】曼城名宿尼史葛訪港宣傳　技癢隨傑志跟操　稱藍月爭歐聯欠一元素
【英超】下季8．9開鑼　利物浦揭幕戰迎諾域治　曼聯首輪鬥車路士　2月首設季中小休
【英超】下季8．9開鑼　利物浦揭幕戰迎諾域治　曼聯首輪鬥車路士　2月首設季中小休
【羽毛球】慨嘆李宗偉未能完美謝幕   港將伍家朗：他永遠奉獻最佳水準
【羽毛球】慨嘆李宗偉未能完美謝幕   港將伍家朗：他永遠奉獻最佳水準
【羽毛球】李宗偉宣布退役　結束19年職業生涯
【羽毛球】李宗偉宣布退役　結束19年職業生涯
【環法】4屆冠軍富美練習時炒車重創腿骨　緣盡今屆環法
【環法】4屆冠軍富美練習時炒車重創腿骨　緣盡今屆環法
【圖輯：福布斯收入榜】美斯年收10億　首膺體壇年度吸金王　偕C朗尼馬包辦三甲
【圖輯：福布斯收入榜】美斯年收10億　首膺體壇年度吸金王　偕C朗尼馬包辦三甲
【世盃外】澳門隊長去信國際足協促重辦賽事　稱足球不是辦公室遊戲
【世盃外】澳門隊長去信國際足協促重辦賽事　稱足球不是辦公室遊戲
【環地中海泳賽】港將何詩蓓添金兼破香港紀錄　今晚400米自由泳再衝獎牌
【環地中海泳賽】港將何詩蓓添金兼破香港紀錄　今晚400米自由泳再衝獎牌
【港足】主場友賽兩球負中華台北隊　港足總CEO溫達倫：新帥需時了解球員
【港足】主場友賽兩球負中華台北隊　港足總CEO溫達倫：新帥需時了解球員
【歐國盃外圍賽】無鋒陣德軍主場大勝　紐亞37場不失超越「黑燕子」美亞
【歐國盃外圍賽】無鋒陣德軍主場大勝　紐亞37場不失超越「黑燕子」美亞
【國際友賽】孫銘謙偕陳晉一成首對千禧後大港腳　為落場氣氛感震撼
【國際友賽】孫銘謙偕陳晉一成首對千禧後大港腳　為落場氣氛感震撼
【國際友賽】新帥麥柏倫首戰出師不利　港足主場兩球不敵中華台北隊
【國際友賽】新帥麥柏倫首戰出師不利　港足主場兩球不敵中華台北隊
【美洲盃】尼馬身價暴跌近億歐元　PSG今夏若放人勢蝕讓
【美洲盃】尼馬身價暴跌近億歐元　PSG今夏若放人勢蝕讓
【逃犯條例】港足旺角場友賽中華台北隊　球迷噓國歌舉「反送中」標語
【逃犯條例】港足旺角場友賽中華台北隊　球迷噓國歌舉「反送中」標語
【歐國盃外圍賽】「準新郎」拉莫斯極刑得手創紀錄　狂牛兵3：0挫瑞典隊4戰全勝
【歐國盃外圍賽】「準新郎」拉莫斯極刑得手創紀錄　狂牛兵3：0挫瑞典隊4戰全勝
【NBA總決賽：有片】勇士險勝速龍追成2：3　杜蘭特負傷復出再傷　為隊友取勝感安慰
【NBA總決賽：有片】勇士險勝速龍追成2：3　杜蘭特負傷復出再傷　為隊友取勝感安慰