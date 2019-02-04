【圖輯：福布斯收入榜】美斯年收10億　首膺體壇年度吸金王　偕C朗尼馬包辦三甲 (22:14)

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《福布斯》的百大運動員收入統計，計算前一年6月至該年5月的個人未除稅總收入，包含薪金、獎金與商業代言兩部分。美斯在兩部分收入均增加，而退役拳王梅韋特近期只有一場表演賽，令前者首登榜首。葡萄牙隊球星C朗雖轉會祖雲達斯後人工上升，但廣告等收入下跌，合計與去年數字相若。即使過去一年醜聞纏身，尼馬排名仍上升，令足球員首次雄霸收入榜三甲。

墨西哥籍拳擊手簡尼奴艾華利斯在過去一年全勝，贏得多個組別世界冠軍，獎金令他排在第4，超越網球名將費達拿。而籃球則有35人入選百大，成為人數最多的項目，其中NBA球星勒邦占士、史堤芬居里及杜蘭特均打入前10。去年收入榜未有女運動員入圍，但今年網球名將莎蓮娜威廉絲回歸，名列第63。

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