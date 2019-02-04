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【港足】主場友賽兩球負中華台北隊　港足總CEO溫達倫：新帥需時了解球員 (17:21)

香港足球隊昨晚在旺角場友賽以0：2不敵中華台北隊，香港足球總會行政總裁溫達倫今午出席活動，表示賽果雖令人失望，但認為新帥麥柏倫需時了解球員。對於賽前奏國歌期間，觀眾席傳出噓聲，被問到會否因而再次被國際足協或亞洲足協罰款，他稱需待場監報告。

港足昨晚以0：2不敵尾段10人應戰的台北隊，新帥麥柏倫首仗領軍未能旗開得勝，亦是港足52年來首次在國際賽不敵對手。溫達倫表示，雖然賽果令人失望，但指昨仗是麥柏倫首度領軍，加上僅5、6天時間備戰，他需時了解香港球員，但認為這是很好機會視察新入選的年輕球員，他亦讚本地球迷比賽時落力為港足打氣。

此外，溫達倫透露，下月17日將會進行世界盃外圍賽亞洲區次圈抽籤，屆時將抽出港足在9月世盃外的同組對手，並確認由於此前沒有國際賽周，將未能再安排友賽。

對於昨仗賽前再有球迷噓國歌，場內亦有人持「反送中、抗惡法」標語，反對修訂《逃犯條例》，溫達倫坦言未知情況，只稱需待場監報告。2017年11月14日，港足對黎巴嫩隊的亞洲盃外圍賽因有球迷噓國歌，亞洲足協以違反《亞洲足協紀律章程第65條1節》為由，向香港足總罰款3000美元（約2.3萬港元），重申若再犯將有更嚴厲懲處。

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