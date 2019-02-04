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【歐國盃外圍賽】無鋒陣德軍主場大勝　紐亞37場不失超越「黑燕子」美亞 (15:45)

德國隊今晨主場出擊，試驗無鋒陣續獲成功，在歐洲國家盃外圍賽C組以8：0痛擊愛沙尼亞隊，門將紐亞更打破國家隊不失球場次紀錄。

雖然路維因傷未能督師，但暫代教練索治（Marcus Sorg）續試行3月擊敗荷蘭隊的無鋒陣，3名翼鋒基拿比、馬高列奧斯與利萊辛尼，繼上仗2：0擊敗白羅斯隊後再正選。3人共射入5球，加上根度簡、哥列斯卡及後備前鋒迪姆華拿破網，德國隊半場領前5球下，最終大勝8：0。

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德國隊是役27射17中，控球率達82%，90分鐘比賽傳球1003次。梅開二度的列奧斯認為，「這樣的對手不能視作參考標準」，要繼續腳踏實地。門將紐亞則為球隊表現感自豪。這名33歲隊長賽後亦超越名宿「黑燕子」美亞，以37場不失球成為德軍最多不失球場次的門將，亦有望在9月對荷蘭隊及北愛爾蘭隊時改寫紀錄。

德國隊暫時在C組3戰全勝，北愛爾蘭隊今晨則以1：0小勝白羅斯隊居首，德軍少3分居次席。同樣4戰全勝的還包括I組的比利時隊及J組的意大利隊。盧卡古今晨梅開二度，加上奇雲迪布尼補時埋齋，助比利時以3球擊敗蘇格蘭隊。客軍更有隊長安德魯羅拔臣賽前拉傷，可能缺席利物浦的季前備戰。意軍則憑恩斯治尼及馬高華拉堤下半場建功，以2：1反勝由迪斯高開紀錄的波斯尼亞隊。上周意外落敗的法國隊亦反彈，作客以4球輕取安道爾隊。

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