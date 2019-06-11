【國際友賽】孫銘謙偕陳晉一成首對千禧後大港腳　為落場氣氛感震撼 (23:39)

港足昨仗有6名23歲或以下球員先後上陣，包括徐宏傑、茹子楠、陳廣豪、孫銘謙、陳俊樂及陳晉一。其中在73分鐘入替的孫銘謙，成首個2000年出生的大港腳，這名18歲凱景前鋒上陣後有兩次突破，曾一次主射罰球傳中。賽後他感謝教練給予機會，「其實自己未有能力在這場上比賽，賽前教練跟我說，這是我的機會，要好好把握。」他承認，今仗上陣十分緊張及對現場氣氛感震撼，自覺傳球欠準繩連累了隊友。

年僅16歲的陳晉一後備入替8分鐘，成現時最年輕大港腳。賽後他笑言，沒特別多想這身分，但對首為大港腳上陣感興奮，緊接會在球會傑志努力表現再爭入選：「近兩晚都不斷想這場比賽，落場時真的很緊張。」他說，有別梯隊像是與朋友比賽，代表大港腳感覺像為整個地方出戰，獲眾多球迷支持，令自己想更努力表現。至於正選上陣78分鐘的茹子楠說，新教練麥柏倫給不少機會予年輕球員，會份外珍惜這些上陣機會，自言表現不過不失，亦認備戰時間不足，會繼續努力。

此前執教芬蘭隊及拉脫維亞隊首戰均以1球勝出，麥柏倫於賽後稱球隊落敗主因，為上半場表現欠佳，認為麾下已在下半場稍作改善：「我們上半場踢得像孩子，輕易的被對手攻下兩球，用球的時候不夠強悍和快，這是有點失望；不過下半場截然不同的，我們表現得更強，只是有些入球機會未能把握。」對於多年來首次不敵中華台北隊，麥帥稱，賽前已知道對手是支速度快的球隊，並認為對手近年心態有很大提升，最終憑出色表現取勝，重申外界不應單因不敵台北而責駡港足。

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